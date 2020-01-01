Мария Сыропятова Пермский перевозчик заплатит 300 тыс. руб. за нарушение противоэпидемического режима Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Автомиг» заплатит за нарушения противоэпидемического законодательства на рейсовых автобусных маршрутах три штрафа по 100 тыс. руб. каждый. Такие решения Ленинским районным судом были вынесены в конце декабря 2020 года.

Как сказано в материалах дела, протоколы были составлены специалистами управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по причине отсутствия регулярной обработки поверхностей дезинфицирующими средствами с сертификатами, подтверждающими их воздействие на вирусы. Кроме того, в момент проверки в одном из автобусов отсутствовал необходимый запас дезсредств.

При рассмотрении всех дел адвокат ООО «Автомиг» заявлял о несогласии с протоколами, поскольку дезсредства в автобусах были, а сертификаты хранились у водителя автобуса. При этом отмечалось, что проверка проводилась во время движения транспортных средств, в то время как уборка проводится на конечных пунктах. На основании этого защитник настаивала, что неверно определено место совершения правонарушения.





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