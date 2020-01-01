Татьяна Сукрушева Прокуратура выявила хищение 1,5 млн руб. у жителей при капремонте дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура провела проверку по факту расходования средств на капремонт дома №28 на ул. Гашкова. В ходе проверки было установлено, что в период с 2018 по 2019 год на капремонт дома было перечислено более 1,5 млн руб. Средства были перечислены со специального расчётного счёта ТСЖ «Гашкова, 28» подрядчику — индивидуальному предпринимателю — на ремонт мягкой кровли, отмостки и фундамента дома.

Однако работы до сих пор не выполнены. Как выяснилось, подрядчик направил в банк подложные акты выполненных работ и протокол общего собрания жильцов дома для перечисления средств. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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