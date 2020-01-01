«Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы Поделиться Поделиться Твитнуть

Обучающий модуль «Политический лидер» стартовал 19 января. В нём принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в «Федеральном ПолитСтартапе». Они представляют 15 регионов страны, сообщает пресс-служба исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Это первая из четырёх групп «студентов» Высшей партийной школы «Единой России». По результатам обучения из 200 человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования, отметил замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Система обучения на площадке Высшей партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта имеет ряд особенностей. Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарём. В течение трёх с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», — сказал Роман Романов.

Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, исполнительный директор коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Стулова и другие эксперты.

Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждёт «домашнее задание» — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своём регионе.

Подать заявку на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» могли региональные лидеры, в том числе действующие политики. Среди участников также есть врачи, учителя, волонтёры и общественники. От Пермского края в первой группе обучение проходит региональный координатор партийного проекта «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов.

Михаил Борисов, участник «Федерального ПолитСтартапа», региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Кадровый проект «ПолитСтартап» направлен на поиск новых лиц для участия в региональных и муниципальных выборах. Он действует с 2018 года, доказал свою эффективность и теперь будет распространён на думские выборы, о чём в начале октября 2020 года заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Подавая заявку на участие в проекте, я понимал, какой серьёзный отбор предстоит пройти для выхода в федеральный этап. Победа в отборочном этапе — начало большой работы, которая поможет получить больше компетенций от наставников федерального уровня для участия в предварительном голосовании. Первый же день обучения дал очень интересное погружение в выборные политические процессы, вопросы востребованности кандидатов. Сегодня у жителей есть большой запрос на опытных хозяйственников, экспертов, а также профессионалов управления.

Кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача — привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили 6739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор, — 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня. Также свои силы в политике на федеральном уровне готовы испытать учителя, врачи, волонтёры и общественники. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтёрства.

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