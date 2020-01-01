Елена Лодыгина журналист Акционеры Соликамского магниевого завода не смогли обжаловать решение суда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу акционеров Соликамского магниевого завода (СМЗ) без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Пермского края — без изменений.

Напомним, акционеры пытались обжаловать решение суда о признании недействительной сделки по купле-продаже акций ОАО «СМЗ» в 2016 году.

В 2019 году в суд обратилась Федеральная антимонопольная служба и потребовала признать недействительными сделки по продаже 29 041 обыкновенной именной акции ОАО «СМЗ», заключённые между Тимуром Старостиным и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент» (Кипр); 70 534 акций по сделке между Тимуром Старостиным и «Воейско Холдинге Лимитед»; 33 495 акций ОАО «СМЗ» по сделке между Сергеем Кирпичёвым и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент» и 95 586 акций по сделке между «Слонтекко Инвестментс Лимитед» и А. П. Кондрашёвым.

В ходе судебного разбирательства ФАС заявляла, что в период совершения сделок компании «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД» входили в одну группу лиц. Пётр Кондрашёв являлся единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Кей Пи Ай Гмбх»; «Войеско Холдингс Лимитед», генеральным директором компании «Кей Пи Ай Гмбх» являлся Е. Ю. Сырцев.

Кроме того, материалами дела был подтверждён и ответчиками не оспаривался тот факт, что компания «ВСД Ворлд Корпорэт Директорс ЛТД» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа — директора компаний «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед» и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД».

ФАС настаивала в суде, что группа лиц с участием иностранных компаний, по сути, пыталась установить контроль над ОАО «СМЗ», имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В итоге суд частично удовлетворил требования истца, признав недействительными четыре сделки и лишив акционеров права голоса на общем собрании.







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