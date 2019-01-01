Елена Лодыгина журналист Cуд признал продажу акций Соликамского магниевого завода недействительной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края во вторник, 6 октября, частично удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая оспаривала в суде сделки купли-продажи акций ОАО «Соликамский магниевый завод» («СМЗ»), совершённые в 2016 году.

В частности, признаны недействительными сделки по продаже 29 041 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ», заключённые между Тимуром Старостиным и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент» (Кипр), 70 534 акций по сделке между Тимуром Старостиным и «Воейско Холдинге Лимитед», 33 495 акций ОАО «СМЗ» по сделке между Сергеем Кирпичевым и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент», 95 586 акций по сделке между «Слонтекко Инвестментс Лимитед» и А.П. Кондрашёвым.

В ходе судебного разбирательства ФАС заявила, что в период совершения сделок компании «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД» входили в одну группу лиц. Пётр Кондрашев являлся единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Кей Пи Ай Гмбх»; «Войеско Холдингс Лимитед», генеральным директором компании «Кей Пи Ай Гмбх» являлся Е. Ю. Сырцев

Кроме того, материалами дела был подтверждён и ответчиками не оспаривался тот факт, что компания «ВСД Ворлд Корпорэт Директорс ЛТД» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа — директора компаний «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед» и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД».

ФАС настаивала в суде, что сделки были заключены в нарушение Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», то есть группа лиц с участием иностранных компаний, по сути, пыталась установить контроль над ОАО «СМЗ», имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Входящие в одну группу компании стали владельцами 57,411% акций в уставном капитале ОАО «СМЗ».

Сделки были заключены без предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Ответчики в суде заявили, что данные компании не входят в группу лиц, кроме того, истцом были пропущены сроки исковой давности.

Также ФАС потребовала лишить права голоса на общем собрании акционеров Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Сергея Кирпичева, так как применение дальнейшей реституции в части возврата акций ОАО «СМЗ» первоначальным законным владельцам (продавцам по сделкам 2014 года — компаниям «Калкатерра Холдингс Лимитед», «В.эйч.М. Лтд», «Голд Верегариа Сервисез Лимитед») — оказалась невозможна: юрлица были ликвидированы.

В итоге суд частично удовлетворил требования истца, признав недействительными четыре сделки и лишив акционеров права голоса на общем собрании.

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