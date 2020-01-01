Алиса Окулова В прикамских поликлиниках начинается массовая вакцинация от COVID-19 К 25 января к ней должны подключиться 46 поликлиник и больниц региона, в том числе частные Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Со среды, 20 января, в Пермском крае начинается масштабная вакцинация населения от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

С этой даты вакцину можно будет поставить в 21 медучреждении (сейчас пока в пяти клиниках Перми, одном медучреждении Березников и Чайковского). К этим муниципалитетам присоединяются поликлиники Чусового, Кудымкара, Кунгура, Лысьвы, Соликамска, Добрянки, Нытвы, Краснокамска, Чернушки и Пермского района.

В минздраве отметили, что со следующего понедельника, 25 января, к ним добавятся медучреждения Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Берёзовки, Орды, Верещагино, Очёра, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи, Гайнов.

Всего в вакцинации должны участвовать 46 медучреждений, в том числе и три пермские частные — ООО «Городская поликлиника», медцентр «Философия красоты и здоровья», больница РЖД.

При этом в регистратурах нескольких поликлиник «Новому компаньону» сообщили, что пока не владеют точной информацией о вакцинации, поэтому пациентов пока не записывают на конкретные даты, но собирают контактную информацию добровольцев и «будут обзванивать» по мере получения вакцин.

По данным на 19 января, в Прикамье поставлено 8,5 тыс. доз вакцины, 4,3 тыс. человек привиты первым компонентом, 1,4 тыс. — обоими. Израсходовано 48% из имеющихся доз. До конца января планируется поставка 31 тыс. доз, в течение февраля — ещё около 70 тыс. доз.

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