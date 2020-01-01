Елена Лодыгина журналист Администрация Перми вновь сдвигает сроки рассмотрения инициативы по льготному проезду в транспорте Выпадающие доходы бюджета от её реализации оценивают в 400 млн руб. в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти в очередной раз откладывают вопрос об установлении бесплатного и льготного проезда для отдельных категорий граждан. А именно — для учеников начальной школы, пенсионеров, детей из малоимущих и многодетных семей. Как заявил сегодня на заседании думского комитета по экономическому развитию начальник департамента транспорта Анатолий Путин, необходимо провести новые расчёты.

По словам Путина, предыдущие расчёты были проведены по данным анкетирования среди школьников и пенсионеров. Кроме того, за основу был взят опыт двух российских городов, где есть подобные льготы. Сумму выпадающих доходов при введении бесплатного проезда для учащихся начальных классов в год оценили в 78 млн руб., для пенсионеров в праздничные и выходные дни — в 348 млн руб. При существующем дефицитном бюджете транспортной отрасли это суммы значительные, и как их компенсировать, горадминистрации неизвестно.

Напомним, что сумма меняется уже не в первый раз. В июне прошлого года этот вопрос также поднимался депутатами. Тогда, по расчётам мэрии, выпадающие доходы бюджета составили бы: от бесплатного проезда учеников — 545 млн руб., пенсионеров — 635 млн руб. В декабре сообщалось, что все новые льготы стоили бы бюджету 470 млн руб.

Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе напомнил, что поручение гордумы о льготном проезде было сформулировано в августе 2020 года.

«Первоначально срок был установлен до 20 октября 2020 года. С тех пор администрация два раза предоставляла информацию, но мы, тем не менее, держим ситуацию на контроле, чтобы было время для проработки и расчётов. Эксперты говорят, что можно уже принять решение. Я тоже так считаю. Но хотелось бы знать, как продвигается работа над поручением городской думы, и получить какие-то промежуточные результаты работы», — заявил Арсен Болквадзе.

Он также уточнил, что изначально срок предоставления информации стоит 2 февраля. И предложил администрации обратить внимание на сумму выпадающих доходов в части возможного их завышения.

«Когда мы принимали это решение, то администрация говорила, что всё в работе, всё будет готово. А сейчас куча проблем по принятию, — заявил депутат Пермской гордумы Сергей Ильин. — Надо, значит, снова вернуться и рассматривать «пакетом»: для многодетных и малоимущих семей, для младших классов, для пенсионеров. Если большая сумма выпадающих доходов по проезду пенсионеров, давайте сделаем бесплатным один из двух дней выходных или одно воскресенье месяца, чтобы эту сумму уменьшить. То есть надо что-то конкретное предложить к новым датам».

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