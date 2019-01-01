Наталья Тимофеева журналист Бесплатный проезд для школьников, пенсионеров и малоимущих в Перми оценили в 1,2 млрд руб. в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми по поручению гордумы посчитала выпадающие доходы бюджета города в случае предоставления бесплатного проезда на муниципальных маршрутах пенсионерам в выходные и нерабочие дни, учащимся 1-х—4-х классов и детям из малоимущих семей.

Как сообщил сегодня, 16 июня, на заседании комитета по экономическому развитию начальник департамента транспорта Анатолий Путин, если предоставить бесплатный проезд ученикам начальных школ, доходы бюджета недосчитаются 545 млн руб. в год. От предоставления бесплатного проезда детям из малоимущих семей бюджет потеряет 92,5 млн руб доходов в год, а от предоставления бесплатного проезда пенсионерам по выходным и нерабочим дням — 635 млн руб. в год.

«Отмечу, что в настоящее время данные категории населения достаточно широко охвачены скидками на приобретение проездных документов», — заявил Анатолий Путин.

Председатель комитета Арсен Болквадзе подчеркнул, что, согласно поручению думы, мэрия должна была рассчитать выпадающие доходы от предоставления проездного не «детям из малоимущих семей», а «членам малоимущих семей». То есть не только детям, но и взрослым. Также депутат считает, что представленные цифры по выпадающим доходам несколько завышены.

В итоге члены комитета решили обсудить эту тему ещё раз на отдельном совещании и не снимать вопрос с контроля.

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