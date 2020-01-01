Алиса Окулова Без воды останутся две сотни домов Перми Ремонтные работы пройдут в Индустриальном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в выходные ожидается отключение холодной воды в примерно 200 домах Индустриального района Перми. Причина — плановые аварийные работы.

Как уточняет «Новогор-Прикамье», с 19:00 23 января до 13:00 24 января воды не будет по следующим адресам:

— ул. Свиязева, 10, 11, 12, 17, 18, 18а, 19а, 20, 21, 25, 26, 26а, 2а, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58, 8;

— ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

— ул. Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 33, 6, 8;

— ул. Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21;

— ул. Карпинского, 100, 101, 101А, 101б, 102, 104, 107, 108, 109, 110а, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85а, 87, 91а, 93, 96, 97, 97а, 98, 99;

— ул. Глинки, 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

— ул. Беляева, 59, 8;

—ул. Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 54, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

— ул. Власова, 15;

— ул. Норильская, 11, 13, 13/1, 13а, 15, 2аа, 6, 7, 8, 9, 9а;

— ул. Разведчиков, 25;

— ул. Ремонтная 1-я, 3;

— ул. Рязанская, 103, 105, 11, 13, 17, 19, 19а, 3, 5, 7, 9;

— ул. Самолётная, 48, 50, 54, 56, 60, 60а, 62, 62а;

— ул. Советской армии, 101а, 33/1, 33/2;

— ул. Сталеваров, 36;

— ул. Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

— ул. Чердынская, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 5, 6, 7а.

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