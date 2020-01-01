Елена Синица УФАС не нашло сговора клиник в повышении цен на исследования КТ лёгких Сами клиники объясняют рост цен возросшей нагрузкой на томографы и врачей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Антимонопольная служба завершила проверку обоснованности повышения цен на услугу компьютерной томографии. Об этом сообщает УФАС по Пермскому краю.

Проверки были проведены в ООО «Клиника Эксперт Пермь», ООО «Медси-Пермь», ОП ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «Пермь Томограф Про», ООО «Правила жизни», ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — Пермь».

По информации, полученной УФАС от частных клиник, повышение стоимости услуг КТ связано с ростом затрат на оказание услуги, а также необходимостью поддерживать на высоком уровне качество обслуживания пациентов в условиях значительно выросшего спроса на услуги.

Отмечается, что увеличились затраты на техническое обслуживание, амортизацию оборудования и расходы на заработную плату персонала. Это связано с тем, что работа аппаратов КТ, врачей и лаборантов идёт беспрерывно. Это, в свою очередь, влечёт регулярные расходы по текущему ремонту и покупке запчастей. Кроме этого, возросли расходы на коммунальные услуги и клининг.

Дмитрий Шилов, заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС:

— В результате анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг КТ лёгких на территории города Перми установлено, что такую услугу оказывают как государственные бюджетные учреждения здравоохранения, так и частные медучреждения. При этом доля государственных бюджетных учреждений здравоохранения на этом рынке составляет более 50%, а максимальная доля частных медицинских клиник — менее 10%. Таким образом, ни одно из вышеуказанных частных медучреждений не доминирует на рынке оказания услуг КТ лёгких на территории Перми. Поэтому антимонопольное ведомство не усмотрело в действиях частных медицинских клиник признаков установления монопольно высокой цены на услуги КТ лёгких.

Ведомство также не нашло доказательств наличия сговора или согласованных действий между частными медицинскими клиниками Перми.

Напомним, проверки экономической обоснованности повышения цен на КТ ведомство начало ещё в октябре. Это было вызвано тем, что частные клиники повысили цены на исследования КТ в диапазоне от 500 руб. до 1,3 тыс. руб. за процедуру от изначально объявленной цены.

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