Алиса Окулова Из-за аварии на трубопроводе ПГНИУ приостановил работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете работа подразделений университета и учебный процесс 18 января перешли на дистанционный режим из-за коммунальной аварии на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В вузе отметили, что на сегодняшний день отменили занятия по дисциплинам, которые для обучения требуют специального оборудования (то есть проходили в очном формате).

Также без воды остались общежития №8 и №2, которые расположены на территории кампуса. В общежитиях за территорией университета подача воды идёт без перебоев, также водоснабжение уже восстановили в корпусе №6.

По данным ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье», низкое давление воды сейчас наблюдается в районе Перми II и Перми-Сортировочной.

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