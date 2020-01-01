Алиса Окулова По итогам 2020 года, прикамские приставы взыскали штрафы от ГИБДД на общую сумму 1,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

УФССП РФ по Пермскому краю подвело итоги готовой деятельности по взысканию штрафов совместно с ГИБДД.

В прошлом году приставы составили 62 акта описи и ареста автомобилей на общую сумму более 22 млн руб. и 137 актов описи и ареста иного имущества на сумму более 587 тыс. руб. в отношении должников.

В общей сложности взыскано 1,5 млн руб. в пользу налоговой, а сумма взысканных административных штрафов ГИБДД составила 1,2 млн руб.

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