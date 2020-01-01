Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» проиграл девятый матч подряд Пермяки с минимальным счётом уступили дома «Химику» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» довёл серию поражений в регулярном чемпионате ВХЛ до девяти матчей кряду. На сей раз «молотобойцы» проиграли на своём льду воскресенскому «Химику». Игра состоялась 17 января в УДС «Молот» и завершилась со счётом 0:1 в пользу подмосковной команды.

К игре команды подошли в разных частях таблицы. «Химик» занимал восьмую строчку. Пермская команда традиционно разместилась на 25-м месте ВХЛ. Отметим, именно над «Химиком» «Молот» одержал одну из редких в этом сезоне побед. 16 декабря пермяки в основное время обыграли воскресенцев — 3:2.

Первые два периода получились равными. Команды нанесли почти одинаковое количество бросков при нулевой реализации. Казалось, игра уйдёт в овертайм, но в середине третьего периода «Химик» всё же распечатал ворота хозяев — 0:1, шайба на счету Ильи Павлюкова.

За 10 оставшихся минут матча пермяки не смогли ничего предпринять в атаке и игра так и закончилась очередным поражением команды Александра Агеева. Теперь с минимальным счётом — 0:1.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Старая болезнь — нереализация моментов. Даже были «моментищи». У Даниила Сероуха было три отличных момента на ближнем пятаке, у Иванова был шанс, но вратарь соперника оставил оппонентов в игре. У нас опять немыслимый рикошет, попала шайба в конёк нашему игроку, и такая подлая шайба зашла в наши ворота. Сложно выигрывать с нулём.

«Извиняюсь перед болельщиками, что проигрываем, но сложно упрекнуть ребят в том, что они не выкладываются. Они бьются, самоотдача на высоком уровне. Остаётся только реализовывать моменты, над чем мы и работаем, думаем, анализируем», — добавил наставник пермского клуба.

После поражения «Молот» остался на предпоследнем — 25-м — месте турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ. Отрыв от последнего места, которое занимает «Ижсталь» — три очка. Отставание от 24-й строчки, на которой расположился воронежский «Буран», составляет уже семь очков. А от зоны плей-офф — целых 20 очков. Воскресенцам победа позволила временно подняться на шестое место.

Напомним, с 18 декабря «молотобойцы» потерпели уже девять поражений в основное время подряд. 20 декабря — в Казани от «Барса» (1:4), 22 декабря — в Тольятти от «Лады» (0:3), 24 декабря — в Самаре от ЦСК ВВС (2:3). 29 декабря «Молот» провалил домашнюю игру против тюменского «Рубина» — 0:1.

Начался 2021-й год с двух подряд поражений в Санкт-Петербурге: 5 января от ХК «Динамо» (0:2), а 7 января — от ХК «СКА-Нева» (0:3). 9 января «Молот» на выезде проиграл прямому конкуренту и аутсайдеру турнира — ижевской «Ижстали» (2:3), а 11 января — алметьевскому «Нефтянику» (2:3).

Следующий матч «Молот-Прикамье» вновь проведёт дома. 19 января в УДС «Молот» команда Александра Агеева примет ХК «Рязань». Начало встречи — в 19:00, время местное (0+). Далее нашу команду ожидают домашние игры с петербургскими командами: 21 января с петербургским «Динамо» (0+). А 23 января — с ХК «СКА-Нева» (0+).

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