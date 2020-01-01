В Пермь возвращаются 20-градусные морозы Поделиться Поделиться Твитнуть

В наступившей рабочей неделе пермяков вновь ожидает морозная погода.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, уже с 18 января столбик термометра резко упадёт. Понедельник сразу станет одним из самых морозных дней недели с –19° днём и –25° ночью.

В ночь на вторник ожидается самая холодная погода — до –27°.

В среду прогнозируется потепление до –12°, но уже с пятницы погода вновь будет морозной, в районе –20°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.