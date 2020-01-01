В Пермь возвращаются 20-градусные морозы
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В наступившей рабочей неделе пермяков вновь ожидает морозная погода.
По прогнозу Гидрометцентра РФ, уже с 18 января столбик термометра резко упадёт. Понедельник сразу станет одним из самых морозных дней недели с –19° днём и –25° ночью.
В ночь на вторник ожидается самая холодная погода — до –27°.
В среду прогнозируется потепление до –12°, но уже с пятницы погода вновь будет морозной, в районе –20°.
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