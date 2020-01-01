Сергей Данилов Часть автобусов №36 в Перми на время ремонта трамвайных путей запустят по укороченному маршруту Поделиться Поделиться Твитнуть

С 18 января на время капитального ремонта трамвайных путей на ул. Уральской на автобусном маршруте №36 будут организованы отдельные укороченные рейсы сообщением «Площадь Дружбы» — «Улица Ивановская». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

На время ремонта трамвайных путей на ул. Уральской автобусный маршрут №36 «Театр «Ироничная компания» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1» перенаправлен с ул. Лебедева на ул. Уральскую. Это позволило разгрузить автобусы, следующие по данной улице. С целью обеспечения транспортом жителей, проживающих в районе трамвайных остановок «Улица Грачёва» и «Улица Ивановская», часть автобусов с 18 января будет запущена по укороченному маршруту от площади Дружбы до улицы Ивановской. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться возле торгового центра «Гудвин», а также в районе домов №51а и №36.

Напомним, с 16 января начался капремонт трамвайных путей от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до ул.1905 года, а также разворотного кольца «Висим». До 30 августа 2021 года временно прекращено движение трамваев по ул. Уральской на участке от ул. Розалии Землячки до ул. Лифанова, по ул. Лифанова на участке от ул. Уральской до ул. 1905 года, по ул. 1905 года на участке от ул. Лифанова до ул. Пролетарской.

Администрация Перми

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.