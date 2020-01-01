Татьяна Сукрушева До конца лета будет прекращено трамвайное движение восточнее цирка Из-за ремонта трамваи не будут курсировать по ул. Уральской с 16 января до 31 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Мотовилихинском районе Перми в период с 16 января до 30 августа будет проводиться капитальный ремонт трамвайных путей, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Работы будут вестись на участках от перекрёстка ул. Уральской и Розалии Землячки до ул. 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим».

Всё это означает прекращение трамвайного движения восточнее цирка на весь период работ.

Из-за этого трамвайные маршруты №8 и №11 будут следовать до остановки «Цирк», а далее по ул. Крупской и бульвару Гагарина до «Пермской ярмарки» и разворачиваться обратно.

Также на период капремонта перестанет курсировать трамвайный маршрут №4 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Висим», а автобусный маршрут №36 «Театр «Ироничная компания» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1» будет перенаправлен с ул. Лебедева на ул. Уральскую.





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