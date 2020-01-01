Сергей Данилов В Прикамье выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 89 человек проходят лечение в больницах, 209 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 298 новых инфицированных 109 пациентов мужского пола, 189 — женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 27 человек, от 30 до 49 лет — 75 человек, 97 в возрасте 50–64 и 83 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 35 404. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 15 января — 1,0).

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