Елена Лодыгина журналист Реконструкция Гостиного двора в Кунгуре завершится в 2024 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

Сроки по завершению реконструкции Гостиного двора в Кунгуре сдвигаются с 2021 года на 2024 год. Данная информация содержится в проекте изменений в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края, который 13 января был внесён в Законодательное собрание Пермского края.

Как сказано в законопроекте, срок реконструкции переносится в связи с получением в первом квартале 2021 года заключения экспертизы ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» и проведением конкурсных процедур на выполнению работ по приспособлению, а также с учётом продолжительности реконструкции — 28 месяцев.

Напомним, кунгурский Гостиный двор отнесён к памятникам архитектуры федерального значения. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. В 2017 году он был передан из федеральной собственности в региональную. После этого началась работа по обследованию объекта и разработке проектной документации.

В реконструированном здании на первом этаже планируется разместить МФЦ, банки, торговые ряды, склады. Цокольный этаж будет отдан под бары, кафе, сувенирные магазины. Помещения мансардного этажа перестроят под выставочные залы и музеи. Не исключено открытие библиотеки или медиатеки.

Проектом концепции также предусматривается перекрытие части внутреннего двора. Здесь планируется разместить двухзальный кинотеатр. В другой части внутреннего двора будет обустроена зона отдыха со скамейками, озеленением, освещением и малыми архитектурными формами.

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