Алиса Окулова В Пермском крае ожидаются относительно тёплые, но снежные выходные Температура поднимется до 5° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни в Пермском крае активный циклон вызовет снегопады и повышение температуры воздуха. Пермяков ждёт облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег, в отдельных районах туман. Об этом сообщает «Рифей».

В субботу, 16 января, ночью в Пермском крае облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах туман. Днём облачно, снег, местами сильный. Температура воздуха ночью −17°…−22°, днём −5°…−10°. Температура воздуха в Перми ночью −14°…−16°, днём −7°…−9°.

В воскресенье, 17 числа, в Пермском крае облачно, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью и днём −9°…−14° . Температура воздуха в Перми в течение суток −10°…−12°.

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