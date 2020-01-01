Елена Лодыгина журналист Пермский застройщик оспорил в суде отказ горадминистрации в выдаче разрешения на строительство делового центра Причиной отказа стало несоответствие проектной документации проекту планировки территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 14 января отменил решение суда о признании законным отказа городской администрации в выдаче разрешения на строительство делового центра на ул. Белинского, 6б.

С иском в Арбитражный суд Пермского края обратился застройщик — ООО «Стройконтракт-Инвест». Компания пыталась получить разрешение на строительство офисного здания делового и коммерческого назначения на земельном участке, расположенном в территориальной зоне Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), но получила отказ.

Представитель департамента градостроительства и архитектуры Перми в суде заявил, что причиной отказа стало несоответствие представленных заявителем документов требованиям проекта планировки территории и разрешённому использованию земельного участка.

По итогам рассмотрения дела арбитражный суд отказал истцу в требованиях и посчитал отказ в выдаче разрешения на строительство делового центра обоснованным. Однако это решение не устояло в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. По итогам рассмотрения жалобы решение первой инстанции было отменено.

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