Григорий Серёдкин В Перми вновь задержаны рейсы до Краснодара и Минеральных Вод Причина задержки — сильный снегопад на юге России Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с обильными снегопадами на юге России в Краснодаре и Минеральных Водах вновь задержаны несколько рейсов. Среди них — два авиарейса авиакомпании «Азимут»: Краснодар — Пермь и Минеральные Воды — Пермь.

По информации портала «Кубанские новости», Краснодар с полуночи, 15 января, находится в эпицентре циклона. В городе идет сильный ливневой снег.

Соответственно, задержаны и обратные рейсы в южные города из Перми. Самолёт в Минеральные Воды должен был вылететь в 6:55 утра, новое расчётное время вылета — 19:00. Рейс до Краснодара — в 14:35, но теперь вылет борта перенесён на 02:00 16 января.

Напомним, в минувший понедельник из-за непогоды были задержаны те же самые рейсы.

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