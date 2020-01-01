Елена Лодыгина журналист В Перми задержаны два авиарейса — до Краснодара и Минеральных Вод Причиной задержки стали погодные условия Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Краснодаре и Минеральных Водах в связи со снегопадами задержаны несколько авиарейсов в разные российские города, в том числе и в Пермь. Как сообщает портал «Кубанские новости», в Краснодаре расчистка аэродрома велась всё утро, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, из Перми задержаны два рейса — до Краснодара и Минеральных Вод, и ещё два рейса из этих же городов задержаны на прилёт. Самолёт до Минеральных Вод из Перми должен был вылететь в 6:55 утра, до Краснодара — в 14:35. Рейс из Краснодара должен был вылететь в 06:05 утра, расчётное время вылета — 19:00, из Минеральных Вод — в 13:45, перенесён на 02:00.

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