Елена Лодыгина журналист Администрация Перми взыскивает с федерации пейнтбола почти 13 млн руб. Предметом спора стал земельный участок Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент земельных отношений Перми обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к Пермской краевой федерации пейнтбола. Истец требует взыскать со спортивной организации 12,8 млн руб. за пользование спорным земельным участком.

Из них 9,8 млн руб. — это неосновательное обогащение за период с 1 мая 2014 года по 30 апреля 2019 года, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 6 февраля 2014 года по 11 сентября 2020 года в сумме свыше 3 млн руб.

Как пояснили в департаменте земельных отношений Перми, общество использует земельный участок без внесения денежных средств за его использование.

«В соответствии с действующим законодательством (п.7 ст.1, ст.65 Земельного кодекса Российской Федерации) любое использование земли осуществляется за плату. Департаментом направлено претензионное письмо в адрес общества, однако до настоящего времени задолженность не погашена, в связи с чем, департамент обратился с исковым заявлением в суд», — пояснили в департаменте.

Напомним, федерация пейнтбола размещается в ангаре на ул. Ижевской, 23 с 2007 года. Однако базу, на которой сейчас размещается спортклуб, городские власти хотят использовать под размещение автобусной заправки. Министерство транспорта Пермского края планирует организовать по данному адресу краевой автопарк.

В апреле 2019 года департамент имущественных отношений Перми направил пейнтбольной федерации предложения по изменению условий договора аренды, по которому изменилась стоимость аренды: она увеличилась в 30 раз — с 3 тыс. руб. до 97 тыс руб. в месяц. Через 20 дней после этого было направлено предупреждение о расторжении договора, сообщал тогда Properm.

Истец предложил в суде привлечь в качестве третьего лица департамент имущества Перми — данное ходатайство было удовлетворено. Следующее заседание по делу состоится 27 января.

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