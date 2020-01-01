Елена Синица ПНИПУ частично возвращается к очному обучению Остальные вузы Перми пока продолжат делать ставку на «удалёнку» Поделиться Поделиться Твитнуть

Студенты-очники выпускных курсов Пермского национального исследовательского политехнического университета вернутся к обучению в очном формате. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в университете. Это подтвердили в пресс-службе вуза.

С 25 января начнут учиться очно магистранты второго года обучения, а с 1 февраля — четвёртые курсы бакалавриата и пятые курсы специалитета.

«В последнее время количество заражённых в университете снизилось: сейчас COVID-19 диагностирован только у одного студента, среди преподавателей нет инфицированных. Поэтому было принято решение перевести на очный формат обучения выпускные курсы», — пояснили в ПНИПУ.

Отмечается, что в вузе будут сформированы малочисленные группы. Их занятия будут проводиться в разных аудиториях. В университете также будут соблюдаться все необходимые противоэпидемические меры. В том числе студенты и сотрудники всех подразделений должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. В вузе установлены антисептические средства, в помещениях проводят регулярную уборку. Студенты, сотрудники и гости университета проходят «входной фильтр». Преподаватели старше 65 лет смогут продолжить проводить занятия в дистанционном формате.

Напомним, начиная с 19 октября занятия в университете проводились в смешанном формате. Аудиторные занятия и консультации проходили в дистанционном формате. Очно осуществлялись только занятия, требующие использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения.

Отметим, в пресс-службах ПГНИУ, ПГМУ, ПГГПУ, ПГИК «Новому компаньону» сообщили, что формат обучения остался прежним, то есть лекции проходят в удалённом режиме.

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