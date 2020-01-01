Елена Синица За год в Перми спрос на новостройки вырос на 30% Наибольший интерес у покупателей традиционно вызывают однокомнатные квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в 2020 году спрос на новостройки вырос на 30% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

Порядка половины потенциальных покупателей (46%) интересуется однокомнатными квартирами, 31% — двухкомнатными, около 11% находятся в поисках студий.

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