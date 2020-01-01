Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов фонда «Петербургская политика» Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости российских регионов по итогам декабря 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По заключению экспертов, декабрь стал «временем нового стресс-теста для регионов в связи с пандемией». И все остальные, даже самые громкие, события (формирование обновлённого Госсовета, серия новых уголовных дел, перестановки в муниципалитетах) быстро выпадали из повестки.

«Помимо сугубо медицинских задач региональные власти были сосредоточены на темах администрирования ограничений по работе системы общепита, перехода на дистанционное образование, а также на попытках минимизации влияния новогодних праздников на рост числа заболевших. Во второй половине декабря ещё одним приоритетом стал запуск вакцинации», — говорится в аналитическом комментарии к рейтингу.

Пермский край по показателям устойчивости эксперты отнесли к группе регионов со средней устойчивостью (всего групп четыре; помимо средней устойчивости есть ещё высокая, пониженная и слабая). Прикамье заняло третье место в группе, улучшив свои показатели.

Среди главных позитивных событий эксперты отметили:

— закладку камня под будущую гостиницу Radisson на территории МФЦ «Эспланада»;

— заключение регуляторного соглашения с пермским филиалом ПАО «Т Плюс»;

— подписание соглашения о сотрудничестве с «Альфа-банком»;

— выделение правительством РФ 107 млн руб. на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

— предоставление льготных займов по линии Фонда развития промышленности РФ на общую АО «Камтэкс-Химпром», ООО «Эксперт-Упаковка» и ООО «Кунгурский Литейно-механический завод».

В числе негативных событий — сокращение в 10 раз федерального финансирования по программе «Молодая семья» и затянувшийся политический конфликт в Александровске.

При этом эксперты также оценили доступность массовой вакцинации от коронавируса на 15 января (по данным СМИ). Всего выделили пять групп: высокая (пять регионов), средняя (пять), низкая (11), ограниченная (14), «отсутствует, но ведётся предварительная запись» (восемь), отсутствует (42). Пермский край отнесён к третьей группе. Но при этом Прикамье в этом рейтинге находится выше всех субъектов, входящих в ПФО.

Людмила Ознобишина, политконсультант:

Пермский край входит в тройку лидеров в группе регионов со средней политической устойчивостью.

Основной фактор, влияющий на политическую устойчивость и нахождение региона в группе хорошистов, — это формирование управленческой команды губернатора и подчинение, обуздание краевыми властями коронавируса как фактора, влияющего на жизнь региона.

Здесь сказался приход нового, опытного министра здравоохранения в управленческую команду и раннее начало вакцинирования. Лично меня удивила оценка низкой доступности вакцинирования. Вакцинирование для жителей Перми в частности доступно, идёт закупка новых партий вакцин.

К позитивному фактору роста устойчивости можно отнести смену руководства городом. При этом прошло оно достаточно безболезненно.

К новому политическому году регион подходит в хорошей политической форме. Сейчас важно справиться с объёмами вакцинации, при этом закупка более чем 100 тыс. доз вакцин, которые будут доставлены в регион в ближайшее время, обеспечит спрос.

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