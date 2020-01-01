ПСК «заморозит» тарифы до 2024 года Но «заморозка» произойдёт со второй половины 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края и пермский филиал ПАО «Т Плюс» 22 декабря заключили соглашение об увеличении инвестиций в систему теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения компания вложит в систему 28 млрд руб., которые будут потрачены на ремонт 66 км магистральных, 63 км распределительных и 32 км квартальных тепловых сетей Перми.

Также в рамках соглашения «замораживается» тариф на теплоснабжение до 2024 года, но со второй половины 2021 года. Это касается теплосистем, подконтрольных ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский», ООО «ПСК», ОСП «Котельные» ООО «ПСК».

Отметим, что с 1 января 2021 года тариф (в зависимости от обслуживающих организаций) будет варьироваться от 1322,26 руб./Гкал до 2025,85 руб./Гкал. Но с 1 июля 2021 года будет варьироваться от 1401 руб./Гкал до 2025,85 руб./Гкал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.