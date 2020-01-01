Алиса Окулова В Перми за год количество ДТП снизилось на 30% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за 2020 год количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 30,4%. От этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные ГИБДД.

Всего за прошедший год в Перми произошло 969 ДТП, в которых погибли 38 человек, ещё 1195 получили травмы различной степени тяжести. Самым аварийным районом города стал Свердловский. На его территории зарегистрировали 185 ДТП, в которых шесть человек погибли, а 222 получили травмы. Далее идёт Индустриальный район, где произошло 172 ДТП. В них погибли восемь человек, 206 получили травмы.

При этом на 35% уменьшилось число наездов на людей на пешеходных переходах. Ещё на 2,5% снизилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей.

По мнению экспертов, снижение аварий связано в том числе и с ограничительными мерами, когда весной и летом 2020 года большинство жителей Перми находились на самоизоляции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.