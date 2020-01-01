Елена Синица Сахар стал самым подорожавшим продуктом в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сахар-песок стал самым подорожавшим продуктом в России по итогам 2020 года. В сравнении с прошлым годом он подорожал на 64,54%. Такие данные приводит Росстат.

На втором месте находится подсолнечное масло (25,91%). Затем следуют крупы и бобовые изделия (20,12%), яйца (15,14%) и макаронные изделия (12,08%).

Кроме того, за год заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия (7,32%), рыбу и морепродукты (5,18%), сливочное масло (4,15%), молоко и молочную продукцию (3,55%), мясо и птицу (2,73%).

Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%. В частности, рост цен на огурцы составил 47,5%, на помидоры — 26,1%, на картофель — 9,6%. В то же время цены на апельсины снизились на 4,4%. Стоимость алкогольных напитков выросла на 2,8%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.