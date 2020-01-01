По итогам 2020 года, в Перми построена половина всего нового жилья края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году на территории Перми введено в эксплуатацию 531,9 тыс. кв. м жилья. Это рекордный постсоветский показатель (прошлый рекорд относился к 2015 году — 520 тыс. кв. м).

Если переводить итоговые цифры в объекты, то всего за год построено 45 многоквартирных домов.

Отметим, что этот показатель — фактически половина от всего жилья (и многоквартирного, и индивидуального), которое, по планам, должно было быть введено в регионе.

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