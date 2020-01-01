Елена Синица
В Прикамье итоговое собеседование для 9-х классов состоится в очной форме
В Пермском крае итоговое собеседование для выпускников девятых классов состоится 10 февраля в очной форме. Об этом сообщают в краевом министерстве образования.
«На сегодняшний день планируется очное проведение экзамена с соблюдением всех мер эпидбезопасности», — сообщают в министерстве.
Дополнительные сроки проведения итогового собеседования — 10 марта и 17 мая. В эти даты пройти собеседование могут те, кто отсутствовал по уважительной причине на нём в феврале.
На итоговом собеседовании проверяются коммуникативные компетенции девятиклассников. В их числе — умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.
Отметим, что итоговое собеседование является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.
Напомним, ранее также было принято решение изменить порядок проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году.
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