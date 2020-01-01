Елена Синица Принято решение изменить порядок проведения ЕГЭ и ГИА Изменения касаются ближайших экзаменов в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Порядок проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9-х и 11-х классов изменится в 2021 году. Об этом сообщает Министерство просвещения России.

Так, для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ будет отменён досрочный период сдачи экзаменов. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Он будет проводиться по двум предметам: русский язык и математика.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11-х классов пройдет в конце мая. Основной период ЕГЭ состоится ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов.

Для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период его проведения в середине июля 2021 года.

Итоговое сочинение и изложение у 11-х классов пройдут в середине апреля.

Для 9-х классов досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен.

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов ГИА только по двум предметам — русскому языку и математике. Сдавать учебные предметы по выбору девятиклассники не будут. Для них будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору.

Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты определят региональные органы управления образованием либо школы.



Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая. Резервные сроки проведения основного периода придутся на начало июня. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдёт повторно в дополнительный сентябрьский период.

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