Сегодня в Прикамье ожидается самая холодная ночь за последние годы Температура воздуха может опуститься до 40° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что на территории региона в ночь на 14 января температура воздуха может опуститься до –40°. Если это произойдёт, то ночь будет самой морозной не только в нынешнюю зиму, но и за последние годы.

При этом в минтербезе сообщили, что о сильных морозах предупреждены главы всех муниципальных образований региона и проверяются все системы жизнеобеспечения. Жителям не рекомендуется выходить на улицу.

При этом в Перми ночь будет не столь морозной. В частности, Гидрометцентр РФ прогнозирует понижение температуры воздуха до –27°. Тем не менее для Перми эта ночь тоже станет рекордной по морозам в нынешнюю зиму.

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