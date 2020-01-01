Алиса Окулова В Орджоникидзевском районе планируют закрыть детскую медлабораторию Без медобслуживания могут остаться 30 тыс. детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Клинико-диагностическую лабораторию на Бушмакина, 19, которая относится к городской детской поликлинике №3 и является единственным подобным учреждением на всей территории Орджоникидзевского района, планируют закрыть в марте. Об этом сообщает «Рифей». Без оказания клинико-диагностической помощи могут оказаться более 30 тыс. детей.

Как рассказала «Рифею» заведующая лабораторией Роза Онегова, данное решение руководство мотивирует отсутствием у лаборатории необходимой лицензии. При этом проблема с документом возникала ранее — после изменения СаНПин в 2008 году.

По словам заведующей, проблему с лицензией можно решить, если администрация поликлиники исполнит решение суда, вынесенное в 2012 году. Согласно ему, медучреждение было обязано приобрести недостающее оборудование и пролицензировать лабораторию.

«Если это истинная причина администрации, что у нас нет лицензии, и руководство не лукавит, какой-то другой цели не преследует, то решение проблемы есть, — говорит Роза Онегова, — это закупить ламинарные боксы. Стоимость их сейчас, в принципе, в пределах 400–500 тыс. руб. Это для министерства здравоохранения небольшие деньги».

В случае если лаборатория закроется, работу бактериологов передадут сотрудникам частных клиник, что существенно сократит объём бесплатных исследований.

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