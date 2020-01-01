Наталья Радкевич Суд перенёс рассмотрение обращения экс-начальника ГУФСИН Прикамья о переводе на принудительные работы Причина — потребовались дополнительные сведения от администрации колонии и от судебных приставов Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Рассмотрение ходатайства бывшего начальника ГУФСИН по Пермскому краю Александра Соколова о смягчении наказания перенесено на 8 февраля. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Багратионовском районном суде Калининградской области.

Причиной переноса заседания послужила необходимость получения ответов на дополнительные запросы.

«Сейчас суд запрашивает дополнительные сведения как от администрации колонии, так и от судебных приставов. Суд будет смотреть, на каком этапе находится исполнительное производство в отношении Соколова, как он погашает штрафы», — пояснили в суде.

Напомним, защита экс-начальника краевого ГУФСИН ходатайствовала о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания — принудительные работы. Документы на этот счёт поступили в суд 16 декабря 2020 года.

Напомним, ранее Багратионовский суд уже удовлетворил его ходатайство, однако прокуратура тогда выступила против.

Напомним, в 2018 году Ленинский районный суд Перми осудил Александра Соколова за получение взяток. По версии следствия, в 2012–2013 годах начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю получил от одного бизнесмена сертификаты на приобретение туристических путёвок стоимостью 400 тыс. руб., а также две серебряные коллекционные монеты весом 1 кг и 3 кг и стоимостью 81 тыс. и 180 тыс. руб. В ответ Соколов помог предпринимателю получить контракт на поставку своей продукции в учреждения ФСИН.

Также в 2012 году Соколов получил через начальника ИК-29 Андрея Лесничего от замглавы администрации Двуреченского сельского поселения земельный участок площадью 0,5 га. «Подарок» оценили в 1,2 млн руб. и признали взяткой, полученной Соколовым за попустительство по службе в отношении одного из своих подчинённых. Кроме того, во время предварительного следствия у Александра Соколова была изъята масса золотых и серебряных ювелирных украшений, список которых судья зачитывала несколько минут.

Александр Соколов возглавлял краевой ГУ ФСИН с 2003 года. Господина Соколова отправили в отставку осенью 2014 года. Задержали Соколова в мае 2015 года. В июне 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал Александра Соколова, Олега Бабенко и бизнесмена Владимира Мохового виновными в мошенничестве: с 2008 года по 2014 год обвиняемые получили от московского предпринимателя 9,8 млн руб. за обещание защитить его от угроз бывшего партнёра по бизнесу, отбывающего срок в колонии в Пермском крае. В результате Александра Соколова и Олега Бабенко приговорили к пяти годам колонии общего режима. Владимир Моховой получил 4,5 года. После вступления приговора в силу Андрея Соколова этапировали в Пермь, чтобы предъявить новые обвинения.

С учётом предыдущего приговора за мошенничество Ленинский районный суд приговорил Александра Соколова к 12 годам строгого режима и штрафу в размере 3,3 млн руб.

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