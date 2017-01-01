Бывший начальник ГУ ФСИН Прикамья получил 12 лет в колонии строгого режима

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Сегодня, 17 апреля, Ленинский районный суд осудил Александра Соколова за получение взяток. По версии следствия, в 2012-2013 годах начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю получил от одного бизнесмена сертификаты на приобретение туристических путевок стоимостью 400 тыс. руб., а также две серебряные коллекционные монеты весом 1 кг и 3 кг и стоимостью 81 тыс. и 180 тыс. руб. В ответ бывший начальник ГУФСИН России по Пермскому краю помог предпринимателю получить контракт на поставку своей продукции в учреждения ФСИН.

Также в 2012 году Соколов получил через начальника ИК-29 Андрея Лесничего от замглавы администрации Двуреченского сельского поселения земельный участок площадью 0,5 га. «Подарок» оценили в 1,2 млн рублей и признали взяткой, полученной Соколовым за попустительство по службе в отношении одного из своих подчинённых. Кроме того, во время предварительного следствия у Александра Соколова была изъята масса золотых и серебряных ювелирных украшений, список которых судья зачитывала несколько минут.

Напомним, Александр Соколов возглавлял краевой ГУФСИН с 2003 года. Господина Соколова отправили в отставку осенью 2014 года, через два месяца после ареста его заместителя Олега Бабенко. Задержали Соколова в мае 2015 года. В июне 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал Александра Соколова, Олега Бабенко и бизнесмена Владимира Мохового виновными в мошенничестве: с 2008 года по 2014 год обвиняемые получили от московского предпринимателя 9,8 млн руб. за обещание защитить его от угроз бывшего партнёра по бизнесу, отбывающего срок в колонии в Пермском крае. В результате Александра Соколова и Олега Бабенко приговорили к пяти годам колонии общего режима. Владимир Моховой получил 4,5 года. После вступления приговора в силу, Андрея Соколова этапировали в Пермь, чтобы предъявить новые обвинения.

С учётом предыдущего приговора за мошенничество Ленинский районный суд приговорил Александра Соколова к 12 годам строгого режима и штрафу в размере 3,3 млн руб. При назначении наказания экс-начальнику ГУ ФСИН будут учтены 22 месяца, которые тот находился под арестом по делу о получении взяток (с 30 июня 2016 года по 16 апреля 2018 года). Также Соколова лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы.

Адвокат Александра Соколова Павел Болилый заявил, что сторона защиты намерена обжаловать приговор в высших инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ и Европейского суда по правам человека.





«Новый компаньон»

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