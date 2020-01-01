Елена Синица Следственный комитет продлил проверку по факту смерти экс-начальника колонии «Белый лебедь» Срок продления проверки пока неизвестен Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственный комитет по Пермскому краю продлил проверку по факту смерти бывшего начальника колонии «Белый лебедь» Ашота Саркисяна. Об этом сообщает «Рифей».

На данный момент срок продления проверки не сообщается. Отметим, что стандартный срок доследственной проверки составляет трое суток. Однако законом разрешается её продление максимум до 30 дней.

Напомним, 3 января был найден мёртвым бывший начальник колонии «Белый лебедь» (ИК-2 ГУФСИН по Пермскому краю) Ашот Саркисян. По информации telegram-канала «СолёныУши», предположительно, он покончил с собой, использовав наградное оружие. Самоубийство было совершено в автомобиле, принадлежащем господину Саркисяну.

По одной из версий, причиной самоубийства могла стать авария, случившаяся 3 января. Toyota Land Cruiser 200 Ашота Саркисяна врезалась в Ford Focus на перекрёстке рядом с домом на ул. Панфилова, 20. В результате столкновения пострадала пассажирка Ford Focus. Госпитализация ей не потребовалась.

Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 70-х годов. Начальником колонии «Белый лебедь» был назначен в 2002-м. В 2010 году вышел на пенсию.

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