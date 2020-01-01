Бывший начальник колонии «Белый лебедь» покончил с собой Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 3 января, был найдет мёртвым бывший начальник колонии «Белый лебедь» (ИК-2 ГУФСИН по Пермскому краю) Ашот Саркисян. Как сообщает telegram-канал «СолёныУши», предположительно, он покончил с собой, использовав наградное оружие. Самоубийство было совершено в автомобиле, принадлежащем господину Саркисяну. По данному факту правоохранительные органы сейчас проводят доследственную проверку.

По одной из версий, причиной самоубийства могла стать авария, случившаяся 3 января. Toyota Land Cruiser 200 Ашота Саркисяна врезалась в Ford Focus на перекрёстке рядом с домом на ул. Панфилова, 20. В результате столкновения пострадала пассажирка Ford Focus. Госпитализация ей не потребовалась.

Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 70-х годов. Начальником колонии «Белый лебедь» был назначен в 2002-м. В 2010 году вышел на пенсию.

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