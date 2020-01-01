Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» потерпел восьмое поражение в основное время подряд Пермский клуб был близок к завершению неудачной серии Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» вновь проиграл в матче регулярного чемпионата ВХЛ в основное время. Со счётом 2:3 команда Александра Агеева в Алметьевске уступила местному «Нефтянику» — одному из лидеров текущего сезона ВХЛ. Игра состоялась вечером 11 января в алметьевском ДС «Юбилейный».

Перед игрой «Молот» традиционно разместился на предпоследней строчке турнирной таблицы «регулярки». Оппонент «молотобойцев» занимал вторую строчку. Впереди команды из Татарстана — только безоговорочный лидер турнира — ханты-мансийская «Югра».

Счёт открыли гости. Большинство на 10-й минуте первого периода реализовал новичок пермяков Александр Ремов. Но две минуты спустя хозяева, также в большинстве, счёт сравняли. Отличился Михаил Мокин.

Во втором периоде пермяки усилиями Василия Стрельцова вновь вырвались вперёд. Передача на счету того же Ремова.

К сожалению, третий период оказался для «Молота» провальным. Владимир Пешехонов вновь реализовал большинство клуба из Татарстана и сравнял счёт — 2:2. А решающую шайбу в игре после комбинации забил молодой форвард «Нефтяника» Марк Янчевский.

В результате — 3:2 на табло и «Молот» терпит восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате ВХЛ этого сезона. Теперь у пермского клуба уже 23 поражения в основное время из 37 проведённых в сезоне игр.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Команда вышла играть на результат, показала характер, провела великолепный матч, причём он был уже четвёртый на выезде в этом году. К сожалению, допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Мы играли через день, «Нефтяник» долго отдыхал — трудно сказать, что тут лучше.

«Согласен с тем, что мы занимаем не своё место в таблице. Да, сезон получился непростым, скомканным, но пытаемся что-то сделать», — добавил наставник «молотобойцев».

Но у вчерашней неудачи есть и позитивные моменты. Так, дебютную шайбу после недавнего возвращения в команду забил нападающий «Молота» Александр Ремов. Также первой шайбой за наш клуб отметился ещё один зимний новичок — Василий Стрельцов.

А юбилейные матчи в ВХЛ сыграли защитники пермской команды Станислав Калашников (29 лет, 100 матчей) и Дмитрий Молодцов (31 год, 500 матчей).

После финальной сирены «Молот» остался на 25-й строчке турнирной таблицы. Отрыв от последнего места, на котором разместилась «Ижсталь» — три очка. При этом ижевский клуб сыграл на одну игру меньше. Отставание пермяков от зоны плей-офф — 17 очков. «Нефтяник» благодаря успеху укрепил свои позиции в лидирующей группе.

Следующий матч «Молот» проведёт дома, 17 января. Оппонент — воскресенский «Химик». Встреча начнётся в 17:00 по пермскому времени (0+). Игра с подмосковной командой откроет домашнюю серию «молотобойцев». 19 января в Пермь приедет ХК «Рязань» (0+), 21 января — петербургское «Динамо» (0+), а 23 января — ХК «СКА-Нева» (0+).

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» потерпел восемь поражений в регулярном чемпионате ВХЛ подряд. Неудачная серия началась 20 декабря в Казани, когда пермяки уступили местному «Барсу» со счётом 1:4. 22 декабря «Молот» потерпел неудачу в Тольятти в противостоянии с местной «Ладой» — 0:3. А 24 декабря в Самаре наша команда уступила ЦСК ВВС — 2:3. 2020 год «молотобойцы» завершили 29 декабря, когда уступили в стенах УДС «Молот» тюменскому «Рубину» (0:1).

В новом году «Молот» вновь начал проигрывать. 5 января пермский клуб проиграл в Санкт-Петербурге местному «Динамо» (0:2), а 7 января — ХК «СКА-Нева» (0:3). Спустя два дня пермяки потерпели поражение от последней команды ВХЛ — ижевской «Ижстали» (2:3).

Отметим, что в текущем сезоне-2020/2021 у «Молота» уже была серия поражений из восьми матчей подряд. Она началась 30 октября с поражения от того же «Барса» (2:5) и завершилась лишь 23 ноября, когда пермякам в родных стенах удалось победить воронежский «Буран» (4:2).

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