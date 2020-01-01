Мария Сыропятова В Перми добавят ещё 88 мест под киоски Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Администрация Перми планирует внести изменения в схему нестационарной торговли: в неё предлагается добавить ещё 88 мест под киоски. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Все места находятся за пределами центра Перми. Большинство (25) мест расположены в Мотовилихинском районе, 19 — в Орджоникидзевском, 12 — в Свердловском, 11 — в Кировском, по девять — в Индустриальном и в Дзержинском, и три — в Ленинском районе.

Напомним, что в декабре в мэрии предложили добавить в схему нестационарной торговли 100 мест и исключить 98.

Всего на территории Перми уже отдано или планируется отдать под нестационарные торговые объекты более 900 мест.

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