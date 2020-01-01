Елена Синица В Перми начались массовые проверки стройконструкций после трагедии на Краснова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты административно-технической инспекции горадминистрации Перми начали проверки содержания временных строительных конструкций и ограждений, установленных рядом со строительными площадками или около домов, в которых ведётся капитальный ремонт. Об этом сообщили в мэрии города.

Параллельно специалисты проверяют уборку наледи и снега с крыш домов и уборку дворов. Пока в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года специалисты административно-технической инспекции проверили 2,6 тыс. домов и дворов. Нарушения обнаружены в 489 дворах.

Напомним, 9 января днём в центре Перми, у дома на ул. Краснова, 25, произошла трагедия — под тяжестью снега рухнул временный деревянный переход, установленный при подготовке к ремонту дома. В результате обрушения погибла 70-летняя женщина, также пострадала 29-летняя девушка, которая была госпитализирована.

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