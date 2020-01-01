Татьяна Сукрушева В Прикамье бухгалтер дома-интерната осуждена за хищение более 650 тыс. руб. Ей назначен штраф 300 тыс. руб. с возвратом похищенных средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске 32-летний бухгалтер дома-интерната для престарелых и инвалидов судом признана виновной в хищении денежных средств в размере более 650 тыс. руб., сообщает ВЕТТА.

Установлено, что в период с октября 2016 года по ноябрь 2017 года женщина составила шесть фиктивных договоров об оказании услуг. Таким образом, у работодателя было похищено более 650 тыс. руб.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа 300 тыс. руб., а также обязал вернуть работодателю похищенные денежные средства.

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