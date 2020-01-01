Прощание с Элеонорой Падей состоится 12 января в ДК им. Солдатова Директора гимназии №17 похоронят на аллее почётных граждан на территории Северного кладбища Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Попечительский совет пермской гимназии №17 сообщил подробности прощания с директором Элеонорой Падей, которая скончалась 9 января на 86-м году жизни.

Прощание с ней состоится 12 января в ДК им. Солдатова ( Комсомольский проспект, 79) с 11:00 до 12:30.

Далее прощальный кортеж, ориентировочно в 13:10, сделает остановку около гимназии №17 по пути к месту захоронения — в квартале №26 (аллея почётных граждан) Северного кладбища.

Далее в 15:00 в кафе НИИ «Галургия» (ул. Сибирская, 94) состоится поминальный обед.

При этом проститься с директором смогут все желающие — для них будут организованы автобусы по маршруту ДК им. Солдатова — Северное кладбище — НИИ «Галургия».

Напомним, Элеонора Падей руководила гимназией на протяжении 45 лет. Благодаря умелому руководству Элеоноры Николаевны гимназия №17 стала признанным лидером в системе образования Прикамья, заняла заметное место во всероссийских рейтингах общеобразовательных организаций.

По итогам независимого анализа образовательных результатов учреждение включено в списки «100 лучших школ по экономическому профилю», «100 лучших школ по математическому профилю». Учреждение входит в число «300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России», в число «500 лучших образовательных организаций страны — 2019».

Заслуги Элеоноры Падей получили высокую оценку на государственном уровне. Она была награждена знаком «Отличник народного просвещения», а её имя занесено в «Книгу Почёта» отрасли «Образование» города Перми.

Отметим, что, согласно договорённости с городскими властями, Элеонора Падей должна была покинуть должность директора гимназии уже в 20-х числах января наступившего года. И всё это — на фоне начала строительства нового корпуса гимназии, который должен быть построен в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.