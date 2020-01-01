Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» уступил последней команде ВХЛ Все три шайбы «молотобойцы» пропустили в меньшинстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» продолжает серию поражений. Со счётом 2:3 команда Александра Агеева проиграла в Ижевске прямому конкуренту и последней команде ВХЛ — «Ижстали». Игра состоялась 9 января в ижевском ЛД «Ижсталь».

Клубы подошли к встрече в статусе двух замыкающих таблицу регулярного чемпионата ВХЛ команд. «Молот» с 23 очками уже долгое время располагается на предпоследнем — 25-м — месте турнирной таблицы чемпионата. «Ижсталь» замыкала таблицу первенства с 18 баллами.

Первая треть прошла при небольшом преимуществе «Молота», но в конце периода пермяков подвели удаления. Хозяев вывел вперёд Максим Рогов, а спустя минуту преимущество ижевчан удвоил Даниил Конкин. Под конец периода первую шайбу в году в составе «Молота-Прикамье» забросил Александр Щербов — 1:2.

Во второй четверти пермяки вновь заработали удаление и пропустили. Отличился опытный нападающий «Ижстали» Антон Кочуров — 1:3.

Под конец финальной трети матча «Молот» смог забросить ещё одну шайбу в ворота соперников. Отличился Денис Мехоношин. Но на большее у гостей не хватило времени. В результате — 2:3 и очередное поражение пермских хоккеистов.

Победа позволила «Ижстали» сократить отставание от «Молота». Теперь последнее и предпоследнее место таблицы «регулярки» ВХЛ разделяют три очка. Отставание пермяков от 24 места, где разместился воронежский «Буран», теперь составляет пять очков. До зоны попадания в плей-офф ВХЛ — 16 очков. До конца регулярного чемпионата «Молоту» осталось провести 14 матчей.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» потерпел шесть поражений подряд. Неудачная серия началась 20 декабря, когда «молотобойцы» проиграли в Казани «Барсу» — 1:4. Два дня спустя «Молот» всухую проиграл тольяттинской «Ладе» — 0:3, а 24 декабря выездная серия пермяков закончилась поражением от команды бывшего тренера Павла Десяткова — самарского ЦСК ВВС (2:3).

29 декабря «Молот» вернулся в Пермь, где вновь проиграл — тюменскому «Рубину» со счётом 0:1. А новый год пермский клуб начал с двух поражений — от петербургского «Динамо» (0:2) и фарм-клуба СКА их КХЛ— ХК «СКА-Нева» (0:3).

Следующий матч «Молот» проведёт 11 января в Алметьевске, где завершит четырёхматчевую выездную серию игрой с одним из лидеров ВХЛ — «Нефтяником» (0+). В последний раз пермские хоккеисты побеждали 18 декабря, когда в основное время матча обыграли пензенский «Дизель» (3:2).

Дома «молотобойцы» сыграют в воскресенье, 17 января. Соперник — воскресенский «Химик» (0+). Далее пермяков ждут ещё три игры при родных трибунах — с ХК «Рязань» (0+), петербургским «Динамо» (0+) и ХК «СКА-Нева» (0+).

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