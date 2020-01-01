Сергей Данилов До осени будет прекращено движение трамваев по улицам Уральской, Лифанова и 1905 года Поделиться Поделиться Твитнуть

С 16 января до 30 августа 2021 года будет временно прекращено движение трамваев по ул. Уральской на участке от ул. Розалии Землячки до ул. Лифанова, по ул. Лифанова на участке от ул. Уральской до ул. 1905 года, по ул. 1905 года на участке от ул. Лифанова до ул. Пролетарской. Об этом сообщают в администрации Перми.

Прекращение движения транспорта связано с выполнением работ по капитальному ремонту трамвайных путей на участке от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до ул. 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим».

Работы будут выполняться по заказу МКУ «Пермблагоустройство».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.