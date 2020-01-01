Сергей Данилов Общее число выявленных заражений COVID-19 в Пермском крае превысило 33 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 60 человек проходят лечение в больницах, 230 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 290 новых инфицированных — 100 мужчин, 190 женщин, в их числе 14 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 22 человека, от 30 до 49 лет — 89 человек, 95 в возрасте 50–64 и 70 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 33 086. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,92 (на 7 января — 0,92).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.