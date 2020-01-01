Елена Лодыгина журналист В Перми скончался сотрудник Центра гигиены и эпидемиологии Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми умер врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Владимир Петров. Ему было 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

По словам его коллег, он был добрым и открытым человеком, профессионалом своего дела и высококвалифицированным специалистом.

Владимир Петров проработал в санитарной службе Пермского края более 40 лет. Начинал трудовой путь главным врачом в Ординской санэпидстанции, затем более 20 лет возглавлял филиал центра гигиены в Кунгуре. Последние годы трудился в Центральном филиале в должности заместителя главного врача, с 2018 года — врачом по общей гигиене. С 1985 по 1988 год работал в Алжире, где участвовал в организации санитарной службы.

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