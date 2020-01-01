Елена Лодыгина журналист В Пермском крае за сутки выявлено 293 случая заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае за предыдущие сутки. В регионе выявлено 293 новых случая заражения COVID-19: 95 человек проходят лечение в больницах, 198 — амбулаторно.

Среди новых заражённых от 15 до 29 лет — 14 человек, от 30 до 49 лет — 69 человек, 109 в возрасте 50–64 и 85 человек старше 65 лет. Ежесуточный прирост больных составил 0,9%, коэффициент распространения болезни — 0,92.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 32 796 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.