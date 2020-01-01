Елена Лодыгинажурналист
ПГНИУ заплатит 29 млн руб. за техническое обследование семи своих зданий
Пермский государственный национальный исследовательский университет провёл конкурентный отбор на выполнение работ по комплексному детально-инструментальному обследованию семи своих зданий, в том числе трёх учебных корпусов. Начальная максимальная цена контракта составила 29,087 млн руб.
По условиям конкурсной документации, должны быть обследованы учебный корпус №1 на ул. Букирева, 15; здание общежития на ул. Букирева, 16; учебный корпус №9 на ул. Генкеля, 3; здание на ул. Генкеля, 3а; часть четырёхэтажного кирпичного пристроя к ЕНИ ПГУ на ул. Генкеля, 4; здание со встроенными помещениями на ул. Генкеля, 5; учебный корпус №12 на ул. Дзержинского, 2а.
Работы по комплексному обследованию технического состояния здания проводятся с целью получения количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учётом изменений, происходящих во времени. Срок выполнения работ — до 30 мая 2021 года.
Как сказано в итоговом протоколе, конкурсной комиссией было принято решение заключить контракт на 29 млн руб. с единственным участником — ООО «Верхнекампроект».
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