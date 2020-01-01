Елена Лодыгина журналист ПГНИУ заплатит 29 млн руб. за техническое обследование семи своих зданий Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский государственный национальный исследовательский университет провёл конкурентный отбор на выполнение работ по комплексному детально-инструментальному обследованию семи своих зданий, в том числе трёх учебных корпусов. Начальная максимальная цена контракта составила 29,087 млн руб.

По условиям конкурсной документации, должны быть обследованы учебный корпус №1 на ул. Букирева, 15; здание общежития на ул. Букирева, 16; учебный корпус №9 на ул. Генкеля, 3; здание на ул. Генкеля, 3а; часть четырёхэтажного кирпичного пристроя к ЕНИ ПГУ на ул. Генкеля, 4; здание со встроенными помещениями на ул. Генкеля, 5; учебный корпус №12 на ул. Дзержинского, 2а.

Работы по комплексному обследованию технического состояния здания проводятся с целью получения количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учётом изменений, происходящих во времени. Срок выполнения работ — до 30 мая 2021 года.

Как сказано в итоговом протоколе, конкурсной комиссией было принято решение заключить контракт на 29 млн руб. с единственным участником — ООО «Верхнекампроект».

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