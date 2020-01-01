В Прикамье за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. Выявлено 295 новых случаев: 88 человек проходят лечение в больницах, 207 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

За сутки от коронавируса умерли 11 человек, ещё 15 скончались от сопутствующих заболеваний. Выздоровели при этом 89 человек.

Из 295 новых инфицированных — 117 мужчин, 178 женщин, в их числе девять детей.

Общее число заболевших в крае составляет 32 503. Ежесуточный прирост больных — 0,9%. С момента начала эпидемии от COVID-19 умерли 1194 человека.

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